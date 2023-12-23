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ВСУ потеряли восемь огневых точек и более ста солдат на Южно-Донецком направлении

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Мотострелки 6-й Армии ВС РФ удержали выгодные рубежи на Купянском направлении

23 декабря, 07:32
Российские бойцы удержали позиции на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российские бойцы удержали позиции на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Российские мотострелковые подразделения смогли удержать выгодные оборонительные рубежи после провальной попытки атаки со стороны ВСУ на Купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны.

"Мотострелки 6-й общевойсковой армии <…> нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что российские военнослужащие выбили противника из лесополосы, закрепились на позициях и ликвидировали небольшую группу солдат ВСУ. И хотя украинская сторона попыталась перейти в контратаку, но попала под шквалистый огонь ВС РФ. Также российские бойцы уничтожили несколько вражеских средств огневой поддержки.

По данным Минобороны, ВСУ за неделю потеряли более 355 военнослужащих на Купянском направлении, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 боевых бронемашин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

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Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск "Восток" продолжают успешное выполнение боевых задач на Южно-Донецком направлении. За прошедшие сутки благодаря действиям ВС РФ украинские силы понесли значительные потери в живой силе и технике на данном участке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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