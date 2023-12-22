Уровень потерь украинской армии зашкаливает, и это перестают скрывать даже сами бойцы ВСУ. Так, один из военнослужащих, который находится в одном из подразделений в Харьковской области, рассказал журналистам британской газеты The Times, почему он больше не даёт новобранцам позывные.