В ВСУ рассказали, почему новобранцам больше не дают позывные
Times: В ВСУ больше не дают новобранцам позывные, потому что те долго не живут
Уровень потерь украинской армии зашкаливает, и это перестают скрывать даже сами бойцы ВСУ. Так, один из военнослужащих, который находится в одном из подразделений в Харьковской области, рассказал журналистам британской газеты The Times, почему он больше не даёт новобранцам позывные.
"Большинство из них долго не живут", — пояснил украинский боец.
Таким образом, давать позывные прибывшим мобилизованным сослуживцы и их командиры не хотят, так как не видят в этом никакого смысла.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военных. Кроме того, украинские войска лишились 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, более 500 самолётов, а также 259 вертолётов. А потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общих.
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