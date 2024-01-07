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7 января, 12:30

Украинская бизнесвумен разбогатела на "золотых" яйцах и гречке для солдат ВСУ

NV узнало о связи владелицы отелей в Хорватии с закупкой дорогих яиц для ВСУ

Украинская предпринимательница Татьяна Глиняная, которая поставляла для ВСУ продукты по завышенным ценам, в прошлом году стала владелицей четырёх отелей в Хорватии. Об этом сообщает телеканал 24tv.ua со ссылкой на расследование NV.

Так, по данным журналистов, в 2023-м бизнесвумен стала бенефициаром компаний Zen Adria d.o.o., Pigment d.o.o. и Mimoza d.o.o. При этом ещё в 2016 году она основала Nazarii d.o.o., владелицей которой в 2022-м стала её дочь Ирина Кут. На этих фирмах числятся четыре хорватских отеля: Mirari, Ora, Luxe и Posh.

Как говорится в расследовании журналистов, Глиняная возглавляла компании "Хутровик" и ООО "Визит", а также занималась обслуживанием порядка двухсот военных столовых. В итоге бизнес-группа предпринимательницы стала практически ключевым поставщиком продуктов питания Минобороны, пограничникам, Нацгвардии и другим украинским ведомствам.

Помимо того, Глиняная учредила ООО "Премиум компани", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт" для поставки продуктов питания непосредственно ВСУ, причём цены бессовестно взвинтила. Одна только гречка во втором полугодии 2023 года по факту стоила 66 гривен, в то время как в магазинах продавалась в два раза дешевле.

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А ранее Лайф рассказывал, что в начале 2023 года Минобороны Украины обвинили в хищении средств, которые были выделены на провизию для ВСУ. После выхода разгромного расследования офис генпрокурора Незалежной предъявил обвинения в коррупции уволенным ранее главе департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому, заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко и замминистру обороны Вячеславу Шаповалову, ответственным за тыловое обеспечение ВСУ. Позже были найдены улики против украинского МО.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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