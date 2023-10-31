Найдены улики против Минобороны Украины по громкому делу о хищении средств на провизию для ВСУ

Министерство обороны Украины в первое полугодие текущего года закупало самые необходимые на поле боя продукты на 30% дороже цен рынка, говорится в докладе Счётной палаты страны. При этом оказалось, что 75% товаров списка не имеют практического применения.

В контрольном органе выяснили, что сумма в 7439,1 млн гривен (почти $204,5 тыс.) была использована непродуктивно, а самые необходимые для солдат продукты закупались по цене выше рыночной на 30%.

"Наибольший удельный вес в общем объёме поставленных продуктов составляют крупы, макаронные изделия, овощи, специи и соусы, молочные и кисломолочные продукты, замороженные овощи. Самый маленький — крупы быстрого приготовления, рыба, мясо и мясопродукты, напитки, мёд, джем, шоколад, орехи и т. д.", — говорится в документе, который публикует издание "Наши деньги".