Комментаторы Die Welt под постом о вскрытом СБУ воровстве на артиллерийских снарядах для ВСУ хором признались: раньше, во времена дружбы с Россией, было куда лучше. Граждане очень жалеют о прекращении дружеских отношений между Берлином и Москвой из-за Киева. Теперь же их налоги под запугивания несуществующей российской угрозой уходят на Украину.

"Вот куда уходят наши налоговые миллиарды. Люди даже не представляют, насколько слепо наши политики выбрасывают наши налоги <…> в эту чужую страну, на Украину. <…> Всё это из-за якобы страха перед Россией, которая на нас никогда не нападала, с которой мы мирно сосуществовали при [канцлерах Гельмуте] Коле, [Ангеле] Меркель и [Герхарде] Шрёдере", — возмутился один из юзеров.

"Боюсь, это всего лишь капля в море", — добавил другой.

"Украина была и остаётся насквозь коррумпированной, и это также может быть причиной, по которой госпожа фон дер Ляйен так хотела бы видеть её в ЕС", — предположил третий.

Ещё один комментатор поразился, как это потом в Берлине удивляются забастовкам фермеров. Ведь деньги, которые отбирают у аграриев, "исчезают где-то в коррупционном болоте", причём без всяких последствий. А другой пользователь констатировал, что Германия не защищает свободу на Украине, а лишь прожигает деньги налогоплательщиков.