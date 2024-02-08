Власти Пятой республики так и не дали внятного ответа по поводу ситуации с открытым набором наёмников украинской дипмиссией во Франции. Как заявил в интервью РИА "Новости" посол России в Париже Алексей Мешков, при этом в данном европейском государстве наёмничество запрещено на законодательном уровне.

Дипломат сообщил, что он уже дважды спрашивал у французов, как ситуация с набором наёмников сообразуется с их законами. Посол подчеркнул, что он со своими коллегами специально проверили и убедились в том, что украинское посольство продолжает в открытую вербовать наёмников в ряды Иностранного легиона ВСУ через свой официальный сайт и социальные сети.

"В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем", — заключил российский посол.