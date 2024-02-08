Франция закрывает глаза на наёмничество в ряды ВСУ, заявил посол
Посол РФ в Париже Мешков: Франция игнорирует запрос о наборе наёмников для Украины
Власти Пятой республики так и не дали внятного ответа по поводу ситуации с открытым набором наёмников украинской дипмиссией во Франции. Как заявил в интервью РИА "Новости" посол России в Париже Алексей Мешков, при этом в данном европейском государстве наёмничество запрещено на законодательном уровне.
Дипломат сообщил, что он уже дважды спрашивал у французов, как ситуация с набором наёмников сообразуется с их законами. Посол подчеркнул, что он со своими коллегами специально проверили и убедились в том, что украинское посольство продолжает в открытую вербовать наёмников в ряды Иностранного легиона ВСУ через свой официальный сайт и социальные сети.
"В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем", — заключил российский посол.
Ранее Life.ru писал, что Мешков в среду, 24 января, встречался по этому поводу с французскими депутатами. Сообщалось, что тогда он передал им послание Госдумы к Национальному собранию Франции о наёмниках из этой страны на Украине.
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