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8 февраля, 04:07

Франция закрывает глаза на наёмничество в ряды ВСУ, заявил посол

Посол РФ в Париже Мешков: Франция игнорирует запрос о наборе наёмников для Украины

Власти Пятой республики так и не дали внятного ответа по поводу ситуации с открытым набором наёмников украинской дипмиссией во Франции. Как заявил в интервью РИА "Новости" посол России в Париже Алексей Мешков, при этом в данном европейском государстве наёмничество запрещено на законодательном уровне.

Дипломат сообщил, что он уже дважды спрашивал у французов, как ситуация с набором наёмников сообразуется с их законами. Посол подчеркнул, что он со своими коллегами специально проверили и убедились в том, что украинское посольство продолжает в открытую вербовать наёмников в ряды Иностранного легиона ВСУ через свой официальный сайт и социальные сети.

"В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем", — заключил российский посол.

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Ранее Life.ru писал, что Мешков в среду, 24 января, встречался по этому поводу с французскими депутатами. Сообщалось, что тогда он передал им послание Госдумы к Национальному собранию Франции о наёмниках из этой страны на Украине.

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Pixabay

Алексей Соловьёв
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