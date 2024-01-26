Посол России в Париже Алексей Мешков в среду, 24 января, встретился с французскими депутатами и передал им послание Госдумы к Национальному собранию Франции о наёмниках из этой страны на Украине. Об этом дипломат сообщил российским журналистам.

"Вручил им это послание от Госдумы и одновременно вручил распечатку с сайта Посольства Украины во Франции, где звучит призыв вступать в украинский Иностранный легион", — рассказал Мешков.

В документе с сайта посольства Незалежной разъясняется, кто может стать членом этого легиона. Более того, к инструкциям прилагается формуляр для заполнения заявления на вступление. Французские коллеги, по словам посла, реагировали так, будто они это впервые видят. Он выразил сомнение в их искренности.