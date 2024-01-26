Посол РФ показал депутатам в Париже призыв Киева к французам сражаться в рядах ВСУ
Посол РФ Мешков передал Нацсобранию Франции обращение Госдумы по наёмникам ВСУ
Посол России во Франции Алексей Мешков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / La Russie en France
Посол России в Париже Алексей Мешков в среду, 24 января, встретился с французскими депутатами и передал им послание Госдумы к Национальному собранию Франции о наёмниках из этой страны на Украине. Об этом дипломат сообщил российским журналистам.
"Вручил им это послание от Госдумы и одновременно вручил распечатку с сайта Посольства Украины во Франции, где звучит призыв вступать в украинский Иностранный легион", — рассказал Мешков.
В документе с сайта посольства Незалежной разъясняется, кто может стать членом этого легиона. Более того, к инструкциям прилагается формуляр для заполнения заявления на вступление. Французские коллеги, по словам посла, реагировали так, будто они это впервые видят. Он выразил сомнение в их искренности.
"Публично так заявляя, они же всё равно понимают, где правда. И поэтому, к сожалению, приходится разговаривать и с теми, кто выражает противоположную точку зрения", — констатировал он, добавив, что в этом и есть смысл дипломатии.
Напомним, 17 января Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Выяснилось, что множество госпитализированных солдат говорят на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией. В итоге был рассекречен список с именами французов, которые находились в Харькове при ударе российских военных. Одним из них оказался сын генерала.