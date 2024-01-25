Лучший снайпер Франции и потомственный легионер: Рассекречены личности ликвидированных в Харькове наёмников

Лучший снайпер Франции Эрнесто Барбьери был убит при ударе Вооружённых сил РФ по временной базе иностранных наёмников в Харькове. Там же погиб и сын знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича, участвовавшего в развале Югославии и ставшего известным как символ антивоенных акций Guns N’ Roses.

Эрик Дукарич — пехотинец и водитель бронетехники. Его отец Петр был бойцом элитной бригады Tigres и участвовал в битве за независимость Хорватии в 1991 году. Его лицо было на антивоенном плакате Live and Let Die ("Живи и дай умереть"). В 2018 году он убил свою возлюбленную, в результате чего отправился в тюрьму. В это время его сын служил в Иностранном легионе, участвовал в разных спецоперациях, а весной 2022 года уехал на Украину.

Эрик Дукарич и его отец Петр. Фото © T.me / Mash

Ещё один из погибших — Эрнесто Барбьери — лучший снайпер во Франции. Какое-то время он служил в элитном альпийском охотничьем батальоне. В марте 2022 года он также отправился на Украину, где также работал снайпером. Тогда же воевать на стороне ВСУ поехал наёмник Франк Миландейн. Он был ветераном иностранного легиона в 90-х, где служил во 2-м пехотном полку и 13-й полубригаде.

Французский наёмник Франк Миландейн. Фото © T.me / Mash

Вместе с ними была также команда "Берлиоз". Это военизированная группа бывшего военного лётчика и консультанта по воздушной обороне Франции Ксавье Тайтельмана. 17 января в результате удара ВС РФ он также погиб.