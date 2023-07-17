Под Артёмовском ликвидрован командир нацбата с позывным Варвар
Под Артёмовском ликвидирован командир нацбата "Карпатская сечь" Анатолий Тегза
Анатолий Тегза. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Бодя Бодя
В районе Артёмовска (украинское название — Бахмут) ликвидирован командир украинского националистического батальона "Карпатская сечь" Анатолий Тегза с позывным Варвар. Как сообщил его брат, это случилось в минувшую пятницу, 14 июля.
"Подразделение попало под артобстрел. Спасая своих товарищей, которые получили ранения, он пошёл помогать раненым бойцам из другого подразделения, потому что иначе не мог. К большому сожалению, живым не вернулся", — написал он в соцсетях.
В телеграм-канале нацбата сообщается, что при жизни Тегза был награждён Золотым крестом "за безупречное выполнение боевых задач во время предыдущей кампании на Бахмутском направлении".
Ранее Лайф сообщал, что в зоне проведения специальной военной операции был убит глава Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. К рядам ВСУ он примкнул в январе 2023 года.