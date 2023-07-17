Под Артёмовском ликвидрован командир нацбата с позывным Варвар

В районе Артёмовска (украинское название — Бахмут) ликвидирован командир украинского националистического батальона "Карпатская сечь" Анатолий Тегза с позывным Варвар. Как сообщил его брат, это случилось в минувшую пятницу, 14 июля.

"Подразделение попало под артобстрел. Спасая своих товарищей, которые получили ранения, он пошёл помогать раненым бойцам из другого подразделения, потому что иначе не мог. К большому сожалению, живым не вернулся", — написал он в соцсетях.

В телеграм-канале нацбата сообщается, что при жизни Тегза был награждён Золотым крестом "за безупречное выполнение боевых задач во время предыдущей кампании на Бахмутском направлении".