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Регион
Опубликовано 17 июля 2023, 10:33
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Под Артёмовском ликвидрован командир нацбата с позывным Варвар

Под Артёмовском ликвидирован командир нацбата "Карпатская сечь" Анатолий Тегза

Анатолий Тегза. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Бодя Бодя

Анатолий Тегза. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Бодя Бодя

В районе Артёмовска (украинское название — Бахмут) ликвидирован командир украинского националистического батальона "Карпатская сечь" Анатолий Тегза с позывным Варвар. Как сообщил его брат, это случилось в минувшую пятницу, 14 июля.

"Подразделение попало под артобстрел. Спасая своих товарищей, которые получили ранения, он пошёл помогать раненым бойцам из другого подразделения, потому что иначе не мог. К большому сожалению, живым не вернулся", — написал он в соцсетях.

В телеграм-канале нацбата сообщается, что при жизни Тегза был награждён Золотым крестом "за безупречное выполнение боевых задач во время предыдущей кампании на Бахмутском направлении".

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Ранее Лайф сообщал, что в зоне проведения специальной военной операции был убит глава Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. К рядам ВСУ он примкнул в январе 2023 года.

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Наталья Исакова
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