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Опубликовано 10 мая 2023, 08:17
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Высокопоставленный сотрудник офиса Зеленского ликвидирован в Донбассе

Ермак сообщил о гибели в Донбассе сотрудника Офиса президента Украины Титаренко

Алексей Титаренко © Facebook (Cоцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Институт философии имени Григория Сковороды

Алексей Титаренко © Facebook (Cоцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Институт философии имени Григория Сковороды

Сотрудник Офиса президента Украины Алексей Титаренко погиб в Донбассе. Об этом сообщил глава офиса Андрей Ермак.

"На передовой Донбасса погиб сотрудник офиса президента Алексей Титаренко", — написал он в своём телеграм-канале.

Титаренко занимал должность главного консультанта директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

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Ранее Лайф сообщал, что в зоне СВО был убит бывший народный депутат Верховной рады Украины Олег Барна. Он известен тем, что в декабре 2015 года вручил тогдашнему премьеру страны Арсению Яценюку букет роз во время выступления в парламенте. Барна также попытался вынести Яценюка из-за трибуны, схватив его за талию и паховую область.

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Никита Никонов
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