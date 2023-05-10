Высокопоставленный сотрудник офиса Зеленского ликвидирован в Донбассе
Ермак сообщил о гибели в Донбассе сотрудника Офиса президента Украины Титаренко
Алексей Титаренко © Facebook (Cоцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Институт философии имени Григория Сковороды
Сотрудник Офиса президента Украины Алексей Титаренко погиб в Донбассе. Об этом сообщил глава офиса Андрей Ермак.
"На передовой Донбасса погиб сотрудник офиса президента Алексей Титаренко", — написал он в своём телеграм-канале.
Титаренко занимал должность главного консультанта директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.
Ранее Лайф сообщал, что в зоне СВО был убит бывший народный депутат Верховной рады Украины Олег Барна. Он известен тем, что в декабре 2015 года вручил тогдашнему премьеру страны Арсению Яценюку букет роз во время выступления в парламенте. Барна также попытался вынести Яценюка из-за трибуны, схватив его за талию и паховую область.