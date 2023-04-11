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11 апреля, 01:27

На Украине умер ещё один чиновник, возглавлявший захват храма УПЦ

На Украине погиб экс-нардеп Стретович, возглавлявший захват храма УПЦ

На Украине в ДТП погиб бывший депутат Рады Владимир Стретович, который возглавлял захват одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). О смерти экс-нардепа сообщили его коллеги.

"Неприятное известие: в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович", — написал в социальных сетях экс-депутат Рады Александр Доний.

Бывший депутат Рады Владимир Стретович. Фото © Wikipedia

Бывший депутат Рады Владимир Стретович. Фото © Wikipedia

По данным украинских СМИ, Стретович был в одном из автомобилей, попавших в ДТП на трассе Киев – Чоп недалеко от села Каменка Житомирской области. Причины аварии неизвестны. После происшествия в социальных сетях вспомнили о том, что несколько дней назад он возглавлял захват одного из храмов УПЦ.

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Это не первая скоропостижная смерть участников захватов храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее такая участь настигла замглавы мэра Кагарлыка Ивана Семцова. Во время конфликта он вырвал у священника крест и бросил его на землю, а спустя несколько секунд сам упал и умер.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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