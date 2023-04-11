На Украине умер ещё один чиновник, возглавлявший захват храма УПЦ
На Украине погиб экс-нардеп Стретович, возглавлявший захват храма УПЦ
На Украине в ДТП погиб бывший депутат Рады Владимир Стретович, который возглавлял захват одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). О смерти экс-нардепа сообщили его коллеги.
"Неприятное известие: в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович", — написал в социальных сетях экс-депутат Рады Александр Доний.
Бывший депутат Рады Владимир Стретович. Фото © Wikipedia
По данным украинских СМИ, Стретович был в одном из автомобилей, попавших в ДТП на трассе Киев – Чоп недалеко от села Каменка Житомирской области. Причины аварии неизвестны. После происшествия в социальных сетях вспомнили о том, что несколько дней назад он возглавлял захват одного из храмов УПЦ.
Это не первая скоропостижная смерть участников захватов храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее такая участь настигла замглавы мэра Кагарлыка Ивана Семцова. Во время конфликта он вырвал у священника крест и бросил его на землю, а спустя несколько секунд сам упал и умер.
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