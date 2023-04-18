Хватавший Яценюка за пах экс-депутат Рады ликвидирован в зоне СВО

По его словам, Барна был убит в понедельник, 17 апреля. А сегодня ему должно было исполниться 56 лет.

Олег Барна известен тем, что в декабре 2015 года вручил тогдашнему премьеру страны Арсению Яценюку букет роз во время того, как глава правительства выступал с докладом в Верховной раде. Барна также попытался вынести Яценюка из-за трибуны, схватив его за талию и паховую область. После этого в зале заседаний началась драка. А через два года Барну забросали яйцами у стен Верховной рады.