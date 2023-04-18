КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 19:13

Хватавший Яценюка за пах экс-депутат Рады ликвидирован в зоне СВО

В зоне СВО убит экс-депутат Рады Олег Барна

<p>Олег Барна пытается оттащить Арсения Яценюка от трибуны. Фото © ТАСС <strong style="font-weight: bold;">/</strong> Zuma <strong style="font-weight: bold;">/</strong> Sergii Kharchenko</p>

Олег Барна пытается оттащить Арсения Яценюка от трибуны. Фото © ТАСС / Zuma / Sergii Kharchenko

В зоне специальной военной операции убит бывший народный депутат Верховной рады Украины Олег Барна. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на спикера объединённого пресс-центра украинских сил на Таврическом направлении Алексей Дмитрашковский.

По его словам, Барна был убит в понедельник, 17 апреля. А сегодня ему должно было исполниться 56 лет.

Группировка "Центр" ликвидировала свыше 80 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка "Центр" ликвидировала свыше 80 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Олег Барна известен тем, что в декабре 2015 года вручил тогдашнему премьеру страны Арсению Яценюку букет роз во время того, как глава правительства выступал с докладом в Верховной раде. Барна также попытался вынести Яценюка из-за трибуны, схватив его за талию и паховую область. После этого в зале заседаний началась драка. А через два года Барну забросали яйцами у стен Верховной рады.

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров