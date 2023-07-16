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16 июля, 10:36

В зоне СВО убит глава Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец

<p>Глава Управления Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. Фото © Поліція Чернігівської області</p>

Глава Управления Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. Фото © Поліція Чернігівської області

В зоне проведения спецоперации ликвидирован глава Управления Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. Об этом сообщает ведомство.

К рядам ВСУ Дяговец примкнул в январе 2023 года. До этого он шесть лет проработал в полиции Черниговской области на посту главы отдела Управления превентивной деятельности.

МО РФ подтвердило гибель 4845 иностранных наёмников, воевавших за Киев в ходе СВО

МО РФ подтвердило гибель 4845 иностранных наёмников, воевавших за Киев в ходе СВО

Ранее в зоне проведения СВО погиб очередной иностранный наёмник, воевавший на стороне Украины. Американец прибыл в Незалежную весной прошлого года.

Ирина Фальке
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