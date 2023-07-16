В зоне СВО убит глава Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец
Глава Управления Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. Фото © Поліція Чернігівської області
В зоне проведения спецоперации ликвидирован глава Управления Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. Об этом сообщает ведомство.
К рядам ВСУ Дяговец примкнул в январе 2023 года. До этого он шесть лет проработал в полиции Черниговской области на посту главы отдела Управления превентивной деятельности.
Ранее в зоне проведения СВО погиб очередной иностранный наёмник, воевавший на стороне Украины. Американец прибыл в Незалежную весной прошлого года.