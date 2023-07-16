ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 10:36
5123

В зоне СВО убит глава Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец

Глава Управления Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. Фото © Поліція Чернігівської області

Глава Управления Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. Фото © Поліція Чернігівської області

В зоне проведения спецоперации ликвидирован глава Управления Нацполиции Черниговской области Алексей Дяговец. Об этом сообщает ведомство.

К рядам ВСУ Дяговец примкнул в январе 2023 года. До этого он шесть лет проработал в полиции Черниговской области на посту главы отдела Управления превентивной деятельности.

МО РФ подтвердило гибель 4845 иностранных наёмников, воевавших за Киев в ходе СВО
МО РФ подтвердило гибель 4845 иностранных наёмников, воевавших за Киев в ходе СВО

Ранее в зоне проведения СВО погиб очередной иностранный наёмник, воевавший на стороне Украины. Американец прибыл в Незалежную весной прошлого года.

BannerImage
Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar