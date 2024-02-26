Украинский военнослужащий семь дней ждал, чтобы сдаться в плен ВС РФ в Авдеевке

Украинский военнослужащий Дмитрий Дядчук, взятый в плен в Авдеевке, рассказал, как на протяжении недели ждал прихода ВС РФ. По словам солдата, в ходе штурма он остался единственным выжившим в своём подразделении.

"Пошёл штурм. Всех убили... Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом и там сидел, ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено. Ничего не знал, что делать. Знал просто, с какой стороны меня привезли, и всё", — цитирует его пресс-служба Минобороны РФ.

Солдат утверждает, что сразу хотел сдаться, однако боялся расправы со стороны ВСУ. Из-за этого он провёл в здании семь с половиной дней без еды и только с пятилитровой бутылкой воды. За три дня до спасения она закончилась. Что касается российского плена, то, отмечает Дядчук, его взяли "красиво": не били и сразу предложили медицинскую помощь.

По словам пленного, потери ВСУ в Авдеевке очень большие, и если бы у его товарищей был шанс, то они бы тоже сдались. Причём отступление украинских войск было хаотичным и несвоевременным, а соответствующая команда была дана поздно.