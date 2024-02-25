В ВСУ заявили об отходе на западную окраину Ласточкина под Авдеевкой

ВСУ отошли на западную окраину посёлка Ласточкино, который находится к западу от Авдеевки. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрия Лихового.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", — указал он.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ вышли из Ласточкина. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти.