В ВСУ заявили об отходе на западную окраину Ласточкина под Авдеевкой
Группировка "Таврия": ВСУ отошли на западную окраину Ласточкина под Авдеевкой
ВСУ отошли на западную окраину посёлка Ласточкино, который находится к западу от Авдеевки. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрия Лихового.
"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", — указал он.
При этом ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ вышли из Ласточкина. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ с трудом сдерживают натиск ВС РФ из-за дефицита боеприпасов. По его словам, также армия Незалежной испытывает нехватку других боеприпасов.
Shuttertock / Seneline