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25 февраля, 14:03

В ВСУ заявили об отходе на западную окраину Ласточкина под Авдеевкой

Группировка "Таврия": ВСУ отошли на западную окраину Ласточкина под Авдеевкой

ВСУ отошли на западную окраину посёлка Ласточкино, который находится к западу от Авдеевки. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрия Лихового.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", — указал он.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ вышли из Ласточкина. По словам украинских солдат, их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой, поэтому они решили отойти.

Кулеба назвал потерянные ВСУ территории не имеющими стратегического значения
Кулеба назвал потерянные ВСУ территории не имеющими стратегического значения

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ с трудом сдерживают натиск ВС РФ из-за дефицита боеприпасов. По его словам, также армия Незалежной испытывает нехватку других боеприпасов.

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Shuttertock / Seneline

Матвей Константинов
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