Кулеба пожаловался CNN на нехватку снарядов и допустил дальнейший отход ВСУ
Украинские войска с трудом сдерживают натиск превосходящих сил РФ в условиях дефицита снарядов, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. В интервью телеканалу CNN дипломат подчеркнул, что якобы ВСУ защищают Европу от России, а потому союзники Киева должны без промедления направить новое оружие.
"Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений", — пожаловался глава МИД.
Также в рамках интервью американские журналисты поинтересовались у Кулебы, смогут ли бойцы ВСУ удержать свои позиции на фоне снарядного голода. Министр в ответ не стал однозначно утверждать, что защитники киевского режима не покинут занятые рубежи.
Напомним, что в середине февраля Евросоюз намеревался закупить для Украины больше боеприпасов и вынес эту идею на голосование. По воле Франции, Греции и Кипра инициатива была заблокирована. А тем временем положение ВСУ становится критическим из-за нехватки артиллерийских средств поражения, забили тревогу в Раде.
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