Украинские войска с трудом сдерживают натиск превосходящих сил РФ в условиях дефицита снарядов, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. В интервью телеканалу CNN дипломат подчеркнул, что якобы ВСУ защищают Европу от России, а потому союзники Киева должны без промедления направить новое оружие.

"Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений", — пожаловался глава МИД.

Также в рамках интервью американские журналисты поинтересовались у Кулебы, смогут ли бойцы ВСУ удержать свои позиции на фоне снарядного голода. Министр в ответ не стал однозначно утверждать, что защитники киевского режима не покинут занятые рубежи.