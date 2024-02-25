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24 февраля, 21:33

Кулеба пожаловался CNN на нехватку снарядов и допустил дальнейший отход ВСУ

Украинские войска с трудом сдерживают натиск превосходящих сил РФ в условиях дефицита снарядов, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. В интервью телеканалу CNN дипломат подчеркнул, что якобы ВСУ защищают Европу от России, а потому союзники Киева должны без промедления направить новое оружие.

"Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений", — пожаловался глава МИД.

Также в рамках интервью американские журналисты поинтересовались у Кулебы, смогут ли бойцы ВСУ удержать свои позиции на фоне снарядного голода. Министр в ответ не стал однозначно утверждать, что защитники киевского режима не покинут занятые рубежи.

Отправленные ВСУ снаряды могут попасть на чёрный рынок, считают аналитики
Отправленные ВСУ снаряды могут попасть на чёрный рынок, считают аналитики

Напомним, что в середине февраля Евросоюз намеревался закупить для Украины больше боеприпасов и вынес эту идею на голосование. По воле Франции, Греции и Кипра инициатива была заблокирована. А тем временем положение ВСУ становится критическим из-за нехватки артиллерийских средств поражения, забили тревогу в Раде.

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Getty Images / Anadolu

Илья Пушкарев
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