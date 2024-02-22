Переданные Вооружённым силам Украины артиллерийские снаряды, в том числе и кассетные, могут оказаться на чёрном рынке. Соответствующие сведения обнародовал в своём докладе Центр Стимсона, базирующийся в Вашингтоне.

По данным организации, сотни тысяч поставленных киевскому режиму боеприпасов, которые были выпущены на поле боя и не разорвались, могут быть перепрофилированы для непредусмотренного их использования теми, кто занимается различной криминальной деятельностью. В докладе подчёркивается, что предоставляемое так называемыми западными союзниками Незалежной оружие имеет длительный срок хранения.

"Ещё долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении", — утверждают сотрудники центра.