Отправленные ВСУ снаряды могут попасть на чёрный рынок, считают аналитики
Доклад Центра Стимсона: Отправленные ВСУ снаряды рискуют попасть на чёрный рынок
Переданные Вооружённым силам Украины артиллерийские снаряды, в том числе и кассетные, могут оказаться на чёрном рынке. Соответствующие сведения обнародовал в своём докладе Центр Стимсона, базирующийся в Вашингтоне.
По данным организации, сотни тысяч поставленных киевскому режиму боеприпасов, которые были выпущены на поле боя и не разорвались, могут быть перепрофилированы для непредусмотренного их использования теми, кто занимается различной криминальной деятельностью. В докладе подчёркивается, что предоставляемое так называемыми западными союзниками Незалежной оружие имеет длительный срок хранения.
"Ещё долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении", — утверждают сотрудники центра.
Напомним, что российская сторона неоднократно говорила о плачевной ситуации, связанной с тем, что поставляемое ВСУ вооружение оказывается в руках преступных элементов. Так, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в конце прошлого года заявил, что порядка 20% поставляемого киевскому режиму оружия уходит на чёрный рынок.
t.me / Міністерство оборони України