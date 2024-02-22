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22 февраля, 00:24

Отправленные ВСУ снаряды могут попасть на чёрный рынок, считают аналитики

Доклад Центра Стимсона: Отправленные ВСУ снаряды рискуют попасть на чёрный рынок

Переданные Вооружённым силам Украины артиллерийские снаряды, в том числе и кассетные, могут оказаться на чёрном рынке. Соответствующие сведения обнародовал в своём докладе Центр Стимсона, базирующийся в Вашингтоне.

По данным организации, сотни тысяч поставленных киевскому режиму боеприпасов, которые были выпущены на поле боя и не разорвались, могут быть перепрофилированы для непредусмотренного их использования теми, кто занимается различной криминальной деятельностью. В докладе подчёркивается, что предоставляемое так называемыми западными союзниками Незалежной оружие имеет длительный срок хранения.

"Ещё долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении", — утверждают сотрудники центра.

Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок
Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок

Напомним, что российская сторона неоднократно говорила о плачевной ситуации, связанной с тем, что поставляемое ВСУ вооружение оказывается в руках преступных элементов. Так, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в конце прошлого года заявил, что порядка 20% поставляемого киевскому режиму оружия уходит на чёрный рынок.

Обложка ©

t.me / Міністерство оборони України

Алексей Соловьёв
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