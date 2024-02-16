Франция оставила Украину без снарядов на фоне отмены визита Макрона к Зеленскому

На заседании постоянных представителей Евросоюза большинство стран поддержали решение о закупке для Украины боеприпасов, произведённых за пределами союза. Франция, Греция и Кипр выступили против такого шага, пишет издание Politico со ссылкой на неназванные источники.

Париж с союзниками выступает за наращивание выпуска оружия европейскими производителями. При этом другой высокопоставленный инсайдер заявлял о готовности Франции разрешить закупки вооружения за пределами ЕС, если страны не смогут поставить 1 млн снарядов Украине к марту.