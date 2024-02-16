Франция оставила Украину без снарядов на фоне отмены визита Макрона к Зеленскому
Франция, Греция и Кипр заблокировали закупку снарядов для Украины вне ЕС
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Aurelien Meunier
На заседании постоянных представителей Евросоюза большинство стран поддержали решение о закупке для Украины боеприпасов, произведённых за пределами союза. Франция, Греция и Кипр выступили против такого шага, пишет издание Politico со ссылкой на неназванные источники.
Париж с союзниками выступает за наращивание выпуска оружия европейскими производителями. При этом другой высокопоставленный инсайдер заявлял о готовности Франции разрешить закупки вооружения за пределами ЕС, если страны не смогут поставить 1 млн снарядов Украине к марту.
К слову, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее анонсировал поездку в Киев для согласования новых поставок оружия для ВСУ. Однако 11 февраля стало известно, что визит французского лидера был перенесён в целях безопасности. Позже в Сети распространился якобы сюжет телеканала France 24, где утверждалось, что Зеленский планировал совершить покушение на Макрона во время его поездки в Киев. Впрочем, ролик там спустя время назвали фейком. А накануне Life.ru сообщал, что Макрон и Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце.