Макрон "опрокинул" украинских дипломатов и отложил поездку в Киев

Визит французского лидера Эмманюэля Макрона в Киев был перенесён в целях безопасности. Об этом сообщил журнал Challenges, отметив, что некоторые украинские дипломаты "попадали со стульев", когда услышали эту новость.

"Первый двухсторонний визит <...> Макрона <...>, запланированный на 13–14 февраля, переносится", — сказано в тексте публикации.

Издание со ссылкой на источник в Елисейском дворце уточняет, что причиной для переноса стало обеспечение безопасности лидера Франции. Кроме того, Макрон намерен активизировать поддержку Украины с помощью очередного пакета помощи от Парижа и партнёров в ЕС до своей поездки. К слову, члены Союза французских предпринимателей (Medef) тоже отказались от намеченного визита в Киев.

Между тем часть украинских дипломатов в Париже бурно отреагировали на изменение планов Макрона. Согласно выбранной Challengers формулировке, те попросту "упали со стульев". Также недовольны развитием событий и те, кто отвечал за организацию поездки, — теперь они находятся в абсолютной неопределённости. При этом новую дату визита французского лидера в Незалежную пока не назначили.