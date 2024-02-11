Макрон "опрокинул" украинских дипломатов и отложил поездку в Киев
Challenges: Макрон перенёс визит на Украину по соображениям безопасности
Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Nicolas Economou / NurPhoto
Визит французского лидера Эмманюэля Макрона в Киев был перенесён в целях безопасности. Об этом сообщил журнал Challenges, отметив, что некоторые украинские дипломаты "попадали со стульев", когда услышали эту новость.
"Первый двухсторонний визит <...> Макрона <...>, запланированный на 13–14 февраля, переносится", — сказано в тексте публикации.
Издание со ссылкой на источник в Елисейском дворце уточняет, что причиной для переноса стало обеспечение безопасности лидера Франции. Кроме того, Макрон намерен активизировать поддержку Украины с помощью очередного пакета помощи от Парижа и партнёров в ЕС до своей поездки. К слову, члены Союза французских предпринимателей (Medef) тоже отказались от намеченного визита в Киев.
Между тем часть украинских дипломатов в Париже бурно отреагировали на изменение планов Макрона. Согласно выбранной Challengers формулировке, те попросту "упали со стульев". Также недовольны развитием событий и те, кто отвечал за организацию поездки, — теперь они находятся в абсолютной неопределённости. При этом новую дату визита французского лидера в Незалежную пока не назначили.
Напомним, 17 января Макрон анонсировал поездку в Киев для согласования новых поставок оружия для ВСУ. Также предполагалось, что во время визита будет подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Если верить озвученным планам, то Франция хочет отправить на Украину 40 ракет SCALP и "сотни бомб", передача которых состоится "сразу после объявления".