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1 февраля, 18:20

Макрон пригрозил Киеву возвращением пошлин на украинскую продукцию

Макрон: ЕС может вернуть таможенные пошлины для украинской продукции

Евросоюз (ЕС) может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской сельхозпродукции дестабилизирует европейский рынок. Об этом в разговоре с журналистами сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Что касается яиц, курицы и сахара — мы получили защитный механизм, учитывая исторические объёмы (импорта с Украины. — Прим. Лайфа) в 2022-м и 2023 году. В случае превышения определённых объёмов мы сможем восстановить таможенные пошлины", — сказал французский лидер после экстренного саммита ЕС в Брюсселе по помощи Киеву.

Он отметил, что к необходимости внимательно изучить тему украинского импорта привели массовые протесты европейских фермеров, которые хотят единые правила для всех.

Напомним, в январе 2024 года в Пятой республике начались протесты фермеров. В частности, они недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него, а также падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию. С аналогичными требованиями ранее выступали фермеры из Германии, Молдавии, Польши и ряда других стран.

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Наталья Исакова
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