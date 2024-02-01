Макрон пригрозил Киеву возвращением пошлин на украинскую продукцию

Евросоюз (ЕС) может вернуть таможенные пошлины, если импорт украинской сельхозпродукции дестабилизирует европейский рынок. Об этом в разговоре с журналистами сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Что касается яиц, курицы и сахара — мы получили защитный механизм, учитывая исторические объёмы (импорта с Украины. — Прим. Лайфа) в 2022-м и 2023 году. В случае превышения определённых объёмов мы сможем восстановить таможенные пошлины", — сказал французский лидер после экстренного саммита ЕС в Брюсселе по помощи Киеву.