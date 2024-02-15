СМИ узнали, какую "подножку" Венгрия поставила планам ЕС в отношении России
FT: Венгрия помешала послам ЕС одобрить новые санкции против России
Венгрия помешала послам Евросоюза одобрить новые санкции против России. Как пишет газета Financial Times, новый пакет мог быть принят ещё в среду, 14 февраля, но из-за позиции Будапешта этого не случилось.
"Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из РФ, Китая и других стран", — отмечает издание.
Венгерский посол попросил больше времени для анализа документа. По данным источника, Будапешт не согласен с введением мер против китайских компаний.
А ранее советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан рассказывал, что Будапешт получал угрозы со стороны Брюсселя за отказ поддерживать проекты о выделении Украине новых пакетов финансовой помощи. По словам политика, европейские лидеры обещали Будапешту серьёзный удар по экономике, если страна и дальше будет придерживаться неугодного объединению курса.
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