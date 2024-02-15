СМИ узнали, какую "подножку" Венгрия поставила планам ЕС в отношении России

Венгрия помешала послам Евросоюза одобрить новые санкции против России. Как пишет газета Financial Times, новый пакет мог быть принят ещё в среду, 14 февраля, но из-за позиции Будапешта этого не случилось.

"Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из РФ, Китая и других стран", — отмечает издание.

Венгерский посол попросил больше времени для анализа документа. По данным источника, Будапешт не согласен с введением мер против китайских компаний.