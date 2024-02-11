Регион

Уведомления отключены

10 февраля, 22:28

Скатились до шантажа: ЕС пригрозил Венгрии экономическими репрессиями из-за Украины

Советник премьера Орбан: Евросоюз шантажировал Венгрию за отказ помогать Украине

Будапешт получал угрозы со стороны Брюсселя за отказ поддерживать проекты о выделении Украине новых пакетов финансовой помощи. О шантаже со стороны ЕС рассказал советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

По словам политика, европейские лидеры обещали Будапешту серьёзный удар по экономике, если страна и дальше будет придерживаться неугодного объединению курса. Ситуация была крайне серьёзной, признался однофамилец венгерского премьера.

"Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе", — заключил он в интервью изданию Exxpress.

Сийярто заявил об атаке на Венгрию за приверженность к переговорам по Украине
Сийярто заявил об атаке на Венгрию за приверженность к переговорам по Украине

Против помощи Украине всё чаще выступают и по ту сторону Атлантики. Так, по мнению сенатора США Рэнда Пола, обнародованный недавно законопроект о финансировании Киева является оскорблением каждого американца.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ЕС
  • Венгрия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров