Скатились до шантажа: ЕС пригрозил Венгрии экономическими репрессиями из-за Украины
Советник премьера Орбан: Евросоюз шантажировал Венгрию за отказ помогать Украине
Будапешт получал угрозы со стороны Брюсселя за отказ поддерживать проекты о выделении Украине новых пакетов финансовой помощи. О шантаже со стороны ЕС рассказал советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.
По словам политика, европейские лидеры обещали Будапешту серьёзный удар по экономике, если страна и дальше будет придерживаться неугодного объединению курса. Ситуация была крайне серьёзной, признался однофамилец венгерского премьера.
"Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе", — заключил он в интервью изданию Exxpress.
Против помощи Украине всё чаще выступают и по ту сторону Атлантики. Так, по мнению сенатора США Рэнда Пола, обнародованный недавно законопроект о финансировании Киева является оскорблением каждого американца.
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