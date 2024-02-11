Скатились до шантажа: ЕС пригрозил Венгрии экономическими репрессиями из-за Украины

Будапешт получал угрозы со стороны Брюсселя за отказ поддерживать проекты о выделении Украине новых пакетов финансовой помощи. О шантаже со стороны ЕС рассказал советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

По словам политика, европейские лидеры обещали Будапешту серьёзный удар по экономике, если страна и дальше будет придерживаться неугодного объединению курса. Ситуация была крайне серьёзной, признался однофамилец венгерского премьера.

"Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе", — заключил он в интервью изданию Exxpress.