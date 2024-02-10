Сийярто заявил об атаке на Венгрию за приверженность к переговорам по Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Szijjártó Péter
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна подвергается атаке со стороны евроатлантического сообщества из-за своей приверженности к мирным переговорам по Украине. Он объяснил, что Будапешт всегда считал единственным способом спасти жизни людей — как можно скорее закончить конфликт путём диалога.
"И единственный способ сделать это — это прекращение огня и мирные переговоры. Это наша позиция... Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе", — заявил глава МИД в интервью РИА "Новости" и пояснил, что Венгрия придерживается позиции, что необходимо как можно скорее прекратить конфликт на Украине и начать мирные переговоры.
По словам Сийярто, Будапешт не прекращает говорить "то, что он думает", вопреки давлению. Он уверен, что большинство европейских стран хотят завершения боевых действий.
Ранее Life.ru сообщал о публикации The Financial Times, в которой говорится, что Евросоюз разработал специальный план, нацеленный на подрыв экономики Венгрии. Причиной для этого стала несговорчивость Будапешта в вопросе согласования нового пакета помощи Киеву. Ещё более месяца назад глава венгерского кабмина Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Украине 50 миллиардов евро военной помощи и не снял его до выполнения своих условий.