"Нас это устраивает": Сийярто объяснил, почему Будапешт согласился на 50 млрд для Киева
Сийярто: Будапешт устроило предложенное ЕС решение по оказанию помощи Украине
Будапешт не имеет возражений относительно решения оказывать Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на протяжении четырёх лет, которое было принято на саммите ЕС 1 февраля. Об этом в интервью для бельгийского телеканала VRT сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, участвовавший в неформальном собрании с коллегами из стран Европейского союза в Брюсселе.
По его словам, для Венгрии крайне важны два момента: во-первых, создание механизма, который позволит контролировать расход выделенных Незалежной средств. Также необходимо, чтобы те средства в европейских фондах, которые положены Венгрии, не были направлены в распоряжение Киева. Так как принятые на саммите решения не противоречили ни одному из этих пунктов, Будапешт не увидел оснований для того, чтобы заблокировать предложение.
"Нас это устраивает", — подытожил Сийярто.
Ранее Life.ru сообщал о публикации The Financial Times, в которой говорится, что Евросоюз разработал специальный план, нацеленный на подрыв экономики Венгрии. Причиной для этого стала несговорчивость Будапешта в вопросе согласования нового пакета помощи Киеву. Напомним, что ещё более месяца назад глава венгерского кабмина Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Украине 50 миллиардов евро военной помощи.
ТАСС / AP / Denes Erdos