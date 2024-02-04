"Нас это устраивает": Сийярто объяснил, почему Будапешт согласился на 50 млрд для Киева

Будапешт не имеет возражений относительно решения оказывать Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на протяжении четырёх лет, которое было принято на саммите ЕС 1 февраля. Об этом в интервью для бельгийского телеканала VRT сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, участвовавший в неформальном собрании с коллегами из стран Европейского союза в Брюсселе.

По его словам, для Венгрии крайне важны два момента: во-первых, создание механизма, который позволит контролировать расход выделенных Незалежной средств. Также необходимо, чтобы те средства в европейских фондах, которые положены Венгрии, не были направлены в распоряжение Киева. Так как принятые на саммите решения не противоречили ни одному из этих пунктов, Будапешт не увидел оснований для того, чтобы заблокировать предложение.

"Нас это устраивает", — подытожил Сийярто.