Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Учёные назвали число вымерших и заснувших в России языков

Бывшего депутата Госдумы Пономарёва* обвинили в госизмене

Украинский дрон оставил без связи жителей Тёткина под Курском

На Украине захотели отправить к Путину на переговоры Шольца вместо Зеленского

Путин на юбилей Володина наградил его орденом

Уже 28 тел достали из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни в Лисичанске

Вертолёты ВКС РФ накрыли ракетами позиции ВСУ под Красным Лиманом

Американский журналист Такер Карлсон впервые прибыл в Москву и сходил в Большой театр

Средства ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской областью

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о поставках Киеву оружия

"Это красная черта": Венгрия отказалась поставлять оружие Украине

Сийярто: Венгрия не станет накладывать вето на поставки оружия Киеву из фонда ЕС

4 февраля, 13:39
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Венгрия не стала использовать право вето при принятии ЕС решения об увеличении Европейского фонда мира, спонсирующего поставки оружия Киеву. Но Будапешт не намерен принимать участие в его деятельности, сказал бельгийскому телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"Мы ясно дали понять, что не намерены брать на себя какое-либо политическое или финансовое бремя [в связи с Европейским фондом мира]. Если другие хотят поставлять оружие на Украину, то могут делать это под свою ответственность, но мы в этом участвовать не будем", пояснил он на неформальной встрече с европейскими коллегами в Брюсселе.

По словам министра, для Венгрии поставки вооружения — это красная черта, поэтому страна не собирается участвовать в работе фонда, но и мешать другим европейским странам не станет. Сийярто добавил, что Венгрия "конструктивно воздержалась". Он также напомнил, что его государство едва ли не единственное в ЕС не отправляет на Украину оружие.

Глава МИД Венгрии назвал "старым военным психозом" выделение средств Украине
Глава МИД Венгрии назвал "старым военным психозом" выделение средств Украине

В конце января этого года Сийярто уже говорил, что Венгрия не станет оказывать Украине военную помощь в обозримом будущем. При этом, по его словам, страна поддержит "каждого украинца, попавшего в беду".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!