"Это красная черта": Венгрия отказалась поставлять оружие Украине Сийярто: Венгрия не станет накладывать вето на поставки оружия Киеву из фонда ЕС 4 февраля, 13:39 Обложка © Shutterstock

Венгрия не стала использовать право вето при принятии ЕС решения об увеличении Европейского фонда мира, спонсирующего поставки оружия Киеву. Но Будапешт не намерен принимать участие в его деятельности, сказал бельгийскому телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"Мы ясно дали понять, что не намерены брать на себя какое-либо политическое или финансовое бремя [в связи с Европейским фондом мира]. Если другие хотят поставлять оружие на Украину, то могут делать это под свою ответственность, но мы в этом участвовать не будем", — пояснил он на неформальной встрече с европейскими коллегами в Брюсселе.

По словам министра, для Венгрии поставки вооружения — это красная черта, поэтому страна не собирается участвовать в работе фонда, но и мешать другим европейским странам не станет. Сийярто добавил, что Венгрия "конструктивно воздержалась". Он также напомнил, что его государство едва ли не единственное в ЕС не отправляет на Украину оружие.

В конце января этого года Сийярто уже говорил, что Венгрия не станет оказывать Украине военную помощь в обозримом будущем. При этом, по его словам, страна поддержит "каждого украинца, попавшего в беду".

Авторы Татьяна Миссуми