В Сети сообщили о планах Зеленского устроить покушение на Макрона в Киеве

В Сети появилась информация о том, что Владимир Зеленский якобы планировал совершить покушение на президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита в Киев. Соответствующий сюжет телеканала France 24 был опубликован в соцсети X (Twitter).

Сюжет телеканала France 24, в котором говорится, что Зеленский якобы планирует убить Макрона. Видео © X (бывший Twitter) / Jose_FERNANDE8

В видео показаны скриншоты переписки источника якобы из окружения бывшего главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о возможном покушении на Макрона. Из сообщений следует, что всю ответственность за нападение должны были переложить на Россию для того, чтобы привлечь внимание к украинскому конфликту и добиться увеличения помощи Киеву.

Скриншоты переписки источника якобы из окружения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о готовящемся покушении на Макрона. Кадр из видео © X (бывший Twitter) / Jose_FERNANDE8

На скриншотах также указано, что над операцией по устранению лидера Франции работал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, который и курировал киллеров. Однако задуманное испортил Залужный, который якобы передал информацию французам по своим каналам. К слову, запись телевизионного эфира на сайте канала France 24 отсутствует. Утверждается, что именно поэтому французский президент ранее отменил свой визит на Украину.

А ранее Life.ru писал, что 17 января Макрон анонсировал поездку в Киев для согласования новых поставок оружия для ВСУ. Также предполагалось, что во время визита будет подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Согласно озвученному плану, Франция хочет отправить на Украину 40 ракет SCALP и "сотни бомб". Однако 11 февраля стало известно, что визит французского лидера был перенесён в целях безопасности.