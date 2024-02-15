Макрон и Зеленский подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате "Большой семёрки" на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — говорится в сообщении.

В агентстве дополнили, что Зеленский приедет 16 февраля в Германию и Францию для встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским лидером Макроном. После этого Зеленский направится на Мюнхенскую конференцию по безопасности.