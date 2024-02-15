Макрон и Зеленский подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате "Большой семёрки" на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — говорится в сообщении.
В агентстве дополнили, что Зеленский приедет 16 февраля в Германию и Францию для встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским лидером Макроном. После этого Зеленский направится на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
А ранее Life.ru писал, что, по данным Bloomberg, Зеленский в скором времени отправится в Европу для обсуждения военной помощи Киеву. Всего он намерен посетить три страны: Германию, Францию и Британию.
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