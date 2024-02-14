Французский телеканал обвинил ИИ в создании фейкового видео о планах Зеленского убить Макрона

Французский телеканал France24 опроверг публикацию сюжета о подготовке покушения на президента страны Эмманюэля Макрона во время визита в Киев. В компании назвали распространившийся в Сети отрывок фейком, созданным искусственным интеллектом.

То самое видео, где утверждалось, что в Киеве готовили покушение на Макрона. Видео © X (Twitter) / Jose_FERNANDE8

"Мы подтверждаем, что данный отрывок — это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ", — приводит сообщение телеканала РИА "Новости".