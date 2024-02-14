"Взяли паузу": Миронов объяснил, почему Макрон внезапно отказался от визита в Киев

Французский лидер Эмманюэль Макрон отказался от визита на Украину не из-за возможной угрозы безопасности, а потому что хотел дождаться принятия в Вашингтоне решения по новому пакету военной помощи Киеву. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

По его словам, данные о подготовке покушения на президента Пятой республики навряд ли достоверны. Миронов напомнил, что киевские власти — мастера провокаций, в том числе кровавых. Об этом говорят, в частности, события вокруг Бучи.

"Одно дело — подыгрывать таким провокациям, а другое — становиться их участником в качестве сакральной жертвы. В Киеве мечтают о том, чтобы втянуть НАТО в прямую войну с Россией. Сомневаюсь, что у Зеленского хватило бы наглости устраивать провокацию в отношении лидера одной из ведущих стран Альянса и всего западного блока", — отметил Миронов в беседе с NEWS.ru.

Он уверен, что Киев не решился бы на такую провокацию без одобрения Вашингтона. Даже если бы Украине разрешили провернуть эту авантюру, то жертвой стал бы политик из стран – наименее ценных союзников, то есть Прибалтики или Польши.

"Поэтому более вероятным мне кажется другой вариант: Макрон и его команда нашли удобный повод, чтобы не ехать в Киев. Взяли паузу, чтобы дождаться, когда в США примут новый пакет помощи Украине. А потом, исходя из этого, определять объёмы своей помощи", — указал парламентарий.

Подобное решение Макрона — плохой знак для Владимира Зеленского. Оно говорит о том, что Франция не планирует финансировать Киев без участия Вашингтона. Миронов подчеркнул, что в Париже не желают "тянуть лямку спонсорства" без США, поэтому при любой возможности "соскочат".