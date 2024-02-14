"Взяли паузу": Миронов объяснил, почему Макрон внезапно отказался от визита в Киев
Миронов: Макрон отказался от визита в Киев из-за ожидания решения США о помощи
Французский лидер Эмманюэль Макрон отказался от визита на Украину не из-за возможной угрозы безопасности, а потому что хотел дождаться принятия в Вашингтоне решения по новому пакету военной помощи Киеву. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.
По его словам, данные о подготовке покушения на президента Пятой республики навряд ли достоверны. Миронов напомнил, что киевские власти — мастера провокаций, в том числе кровавых. Об этом говорят, в частности, события вокруг Бучи.
"Одно дело — подыгрывать таким провокациям, а другое — становиться их участником в качестве сакральной жертвы. В Киеве мечтают о том, чтобы втянуть НАТО в прямую войну с Россией. Сомневаюсь, что у Зеленского хватило бы наглости устраивать провокацию в отношении лидера одной из ведущих стран Альянса и всего западного блока", — отметил Миронов в беседе с NEWS.ru.
Он уверен, что Киев не решился бы на такую провокацию без одобрения Вашингтона. Даже если бы Украине разрешили провернуть эту авантюру, то жертвой стал бы политик из стран – наименее ценных союзников, то есть Прибалтики или Польши.
"Поэтому более вероятным мне кажется другой вариант: Макрон и его команда нашли удобный повод, чтобы не ехать в Киев. Взяли паузу, чтобы дождаться, когда в США примут новый пакет помощи Украине. А потом, исходя из этого, определять объёмы своей помощи", — указал парламентарий.
Подобное решение Макрона — плохой знак для Владимира Зеленского. Оно говорит о том, что Франция не планирует финансировать Киев без участия Вашингтона. Миронов подчеркнул, что в Париже не желают "тянуть лямку спонсорства" без США, поэтому при любой возможности "соскочат".
Как сообщал Life.ru, в Сети распространился якобы сюжет французского телеканала France24, где утверждалось, что Зеленский планировал совершить покушение на Макрона во время его визита в Киев. В материале были показаны скриншоты переписки источника из окружения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Ответственность за нападение планировалось переложить на Москву для того, чтобы добиться увеличения помощи Украине. Позже телеканал назвал видео фейком.
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