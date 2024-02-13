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12 февраля, 22:53

Зеленский устроит попрошайническое турне по Европе

Bloomberg: Зеленский отправится в Европу для обсуждения военной помощи Киеву

Владимир Зеленский в скором времени совершит турне по Западной Европе, чтобы добиться скорейшей передачи Киеву нового оружия. Всего политик намерен посетить три страны: Германию, Францию и Британию, сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

По словам информированных источников агентства, встречи с зарубежными коллегами Зеленский посвятит обоснованию более оперативного снабжения ВСУ боеприпасами. Также обсуждению будет подвергнута тема гарантий безопасности от стран "Большой семёрки". Запланировано и участие политика в Мюнхенской конференции по безопасности. Bloomberg уточняет, что представители Парижа, Берлина и Лондона отказались комментировать информацию о предстоящем визите.

"Офис Зеленского не комментирует график его поездок из соображений безопасности", — заключили авторы.

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Ранее в МИД РФ рассказали, почему немецкие власти так рьяно помогают киевскому режиму. Дело в том, что Германией правят потомки гитлеровцев, уверены в ведомстве.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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