Зеленский устроит попрошайническое турне по Европе

Владимир Зеленский в скором времени совершит турне по Западной Европе, чтобы добиться скорейшей передачи Киеву нового оружия. Всего политик намерен посетить три страны: Германию, Францию и Британию, сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

По словам информированных источников агентства, встречи с зарубежными коллегами Зеленский посвятит обоснованию более оперативного снабжения ВСУ боеприпасами. Также обсуждению будет подвергнута тема гарантий безопасности от стран "Большой семёрки". Запланировано и участие политика в Мюнхенской конференции по безопасности. Bloomberg уточняет, что представители Парижа, Берлина и Лондона отказались комментировать информацию о предстоящем визите.