В Киеве испугались за судьбу западной помощи после интервью Путина Карлсону
Офис Зеленского: Интервью Путина Карлсону негативно повлияет на помощь Украине
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может негативно повлиять на настроение американских граждан и политиков, которые в принимают решения о выделении помощи Украине. Так считает советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
"Не следует это интервью недооценивать… Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путём прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережёт деньги американцев, сбережёт жизни украинцев", — сказал он в эфире телеканала "Рада".
Лещенко также считает, что интервью может дать толчок политической карьере самого Такера Карлсона, который, по его мнению, будет претендовать на роль вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Свой разговор с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Россию в НАТО в 2000-х годах. Всего президент России успел ответить Карлсону на 60 вопросов. Сразу после публикации на интервью отреагировали многие зарубежные политики.