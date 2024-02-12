В Киеве испугались за судьбу западной помощи после интервью Путина Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может негативно повлиять на настроение американских граждан и политиков, которые в принимают решения о выделении помощи Украине. Так считает советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

"Не следует это интервью недооценивать… Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путём прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережёт деньги американцев, сбережёт жизни украинцев", — сказал он в эфире телеканала "Рада".