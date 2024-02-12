"Потомки нацистов": Захарова назвала причину поддержки Зеленского Германией
Захарова: ФРГ поддерживает Зеленского, так как у власти находятся потомки нацистов
Германия поддерживает режим Владимира Зеленского, так как у власти в ФРГ стоят потомки нацистов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя скандальную историю вокруг главы МИД страны Анналены Бербок.
"Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов", — объяснила Захарова.
Дипломат напомнила о лжи Бербок, которая выставляла своего деда-нациста героем, а после разоблачения приняла решение отмолчаться. При этом издание Bild опубликовало целый список персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков в знак поддержки главы немецкого МИД.
Напомним, скандал в Германии разразился после публикации Bild данных о нацистском прошлом Вальдемара. Сама Бербок с гордостью рассказывала об умершем в 2016 году гитлеровце, отмечая уроки, извлечённые из его военной судьбы. Оказалось, что тот был "убеждённым национал-социалистом" и настоящим знатоком главного труда Адольфа Гитлера "Моя борьба" ("Майн кампф").
Ранее Захарова заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц "ослушался приказов США", посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Она также выразила мнение, что, если Шольц начнёт чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса.
t.me / МИД РФ