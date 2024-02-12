Германия поддерживает режим Владимира Зеленского, так как у власти в ФРГ стоят потомки нацистов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя скандальную историю вокруг главы МИД страны Анналены Бербок.

"Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов", — объяснила Захарова.

Дипломат напомнила о лжи Бербок, которая выставляла своего деда-нациста героем, а после разоблачения приняла решение отмолчаться. При этом издание Bild опубликовало целый список персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков в знак поддержки главы немецкого МИД.