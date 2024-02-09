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9 февраля, 15:11

В МИД Германии придумали нелепое оправдание для Бербок после скандала с дедом-нацистом

В МИД Германии утверждают, что Бербок не знала о нацистском прошлом своего деда

Анналена Бербок плачет в Бундестаге в День памяти холокоста. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld

Анналена Бербок плачет в Бундестаге в День памяти холокоста. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок якобы просто не знала о нацистском прошлом своего дедушки Вальдемара, утверждают во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. Об этом пишет Bild.

"[Содержание] документов было неизвестно министру", — заявили там.

"Ничего экстраординарного": Политолог высказался о нацистском прошлом деда Бербок
"Ничего экстраординарного": Политолог высказался о нацистском прошлом деда Бербок

Напомним, скандал в Германии разразился после публикации Bild данных о нацистском прошлом Вальдемара. Сама Бербок с гордостью рассказывала об умершем в 2016 году гитлеровце, отмечая уроки, извлечённые из его военной судьбы. Оказалось, что тот был "убеждённым национал-социалистом" и настоящим знатоком главного труда Адольфа Гитлера "Моя борьба" ("Майн кампф").

Матвей Константинов
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