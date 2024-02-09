В МИД Германии придумали нелепое оправдание для Бербок после скандала с дедом-нацистом
В МИД Германии утверждают, что Бербок не знала о нацистском прошлом своего деда
Анналена Бербок плачет в Бундестаге в День памяти холокоста. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок якобы просто не знала о нацистском прошлом своего дедушки Вальдемара, утверждают во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. Об этом пишет Bild.
"[Содержание] документов было неизвестно министру", — заявили там.
Напомним, скандал в Германии разразился после публикации Bild данных о нацистском прошлом Вальдемара. Сама Бербок с гордостью рассказывала об умершем в 2016 году гитлеровце, отмечая уроки, извлечённые из его военной судьбы. Оказалось, что тот был "убеждённым национал-социалистом" и настоящим знатоком главного труда Адольфа Гитлера "Моя борьба" ("Майн кампф").