"Ничего экстраординарного": Политолог высказался о нацистском прошлом деда Бербок

Информация о том, что дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок был ярым нацистом, вовсе не является какой-то сенсацией, ведь многие нынешние европейские политики — это, по сути, и есть потомки военных преступников. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился историк, политолог, публицист Армен Гаспарян.

"Ещё в 1964 году более 72% чиновников в одном только Гамбурге — это бывшие члены Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), бывшие партийные деятели, бывшие сотрудники гестапо. Но у них же у всех дети были, правда? <...> Здесь ничего экстраординарного такого, невероятного не произошло. К этому надо относиться спокойно", — отметил он.

Бербок не афиширует свою семейную тайну, так как "ещё не настала эпоха". Гаспарян не исключает, что спустя какое-то время европейские политики будут рассказывать "про героических дедов, которые в своё время сражались против русских на фронте". В то же время политолог отметил, что сторонники Гитлера стали антифашистами только после акта о безоговорочной капитуляции — до этого они все были убеждёнными национал-социалистами.