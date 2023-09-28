"На руки посмотрите": Политобозреватель объяснил нервную реакцию вице-премьера Канады на вопрос о нацистах

Вице-премьер Канады Христя Фриланд на фоне скандала с украинским эсэсовцем нервно отреагировала на вопрос, сколько в стране ещё находится ветеранов-нацистов. На её странное поведение во время общения с журналистами обратил внимание политобозреватель Владимир Корнилов.

Вице-премьер Канады нервничает, отвечая на вопрос о нацистах. Видео © Twitter / DD Geopolitics

"Христя долго выдавливала из себя фактически одну фразу: "Правительство намерено очень аккуратно продумать дальнейшие шаги". Но тут даже не её ответ примечателен. Вы на руки-то её посмотрите! На бегающие глаза и выражение лица!" — написал он в телеграм-канале.

Эксперт добавил, что "внучке украинского нациста, служившего Гитлеру в оккупированной Польше", сложно отвечать на такой вопрос. В то время как Владимир Зеленский с лёгкостью предал память деда, сражавшегося против нацизма, Фриланд вынуждена выкручиваться, чтобы не осудить родственников, но и не быть обвинённой в прославлении нацизма, заметил Корнилов.

"Потому, видать, и сцепила руки до посинения, чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ", — заключил политобозреватель.