"На руки посмотрите": Политобозреватель объяснил нервную реакцию вице-премьера Канады на вопрос о нацистах
Эксперт Корнилов: Вице-премьер Канады нервничала, отвечая на вопрос о нацистах
Вице-премьер Канады Христя Фриланд на фоне скандала с украинским эсэсовцем нервно отреагировала на вопрос, сколько в стране ещё находится ветеранов-нацистов. На её странное поведение во время общения с журналистами обратил внимание политобозреватель Владимир Корнилов.
Вице-премьер Канады нервничает, отвечая на вопрос о нацистах. Видео © Twitter / DD Geopolitics
"Христя долго выдавливала из себя фактически одну фразу: "Правительство намерено очень аккуратно продумать дальнейшие шаги". Но тут даже не её ответ примечателен. Вы на руки-то её посмотрите! На бегающие глаза и выражение лица!" — написал он в телеграм-канале.
Эксперт добавил, что "внучке украинского нациста, служившего Гитлеру в оккупированной Польше", сложно отвечать на такой вопрос. В то время как Владимир Зеленский с лёгкостью предал память деда, сражавшегося против нацизма, Фриланд вынуждена выкручиваться, чтобы не осудить родственников, но и не быть обвинённой в прославлении нацизма, заметил Корнилов.
"Потому, видать, и сцепила руки до посинения, чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ", — заключил политобозреватель.
55-летняя Христя Фриланд родилась в городке Пис-Ривер в северной части канадской провинции Альберта. Её отец Дональд Фриланд был адвокатом с английскими и шотландскими корнями, а мать Галина Хомяк родилась в украинской семье. Дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских украиноязычных газет "Краківські вісті" и "Холмська земля", в которых прославлялся Адольф Гитлер. Ранее СМИ узнали, что внучка коллаборациониста может стать генсеком НАТО.
22 сентября в Парламенте Канады премьер-министр страны Джастин Трюдо и Владимир Зеленский горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". После этого разразился мировой скандал. Спустя время спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, а также покинул свой пост. Извинился и сам Трюдо. Он отметил, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв холокоста. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула канадского премьера в продолжении спонсирования нацизма.
Twitter / DD Geopolitics