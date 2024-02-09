Бербок оказалась внучкой махрового нациста, которого выставляла героем
Bild: В досье вермахта нашлось досье на деда-нациста Анналены Бербок
Дедушка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был офицером вермахта и ярым сторонником нацизма. Нелицеприятную страницу в истории семьи одиозной женщины-политика обнародовало издание Bild. Журналисты обратили внимание, что Бербок на мемориальных мероприятиях любит с гордостью рассказывать о своём дедушке Вальдемаре, умершем в 2016 году, об уроках, извлечённых из его военной судьбы.
Подробности о судьбе того самого дедушки пресса с удивлением обнаружила в архивах вермахта. В досье говорится, что полковник Вальдемар Бербок служил инженером в подразделении по ремонту зенитных орудий, причём он был не просто офицером, но и убеждённым сторонником нацизма. В документах о нём отзываются как о "безоговорочном национал-социалисте" и знатоке книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф".
Редакция Bild обратилась за комментарием в немецкий МИД, чтобы госпожа Бербок прояснила всплывшие факты из биографии ее "героического" предка. Там коротко заявили, что эти "документы не были известны министру".
Напомним, что в руководстве европейских стран это не единственная внучка нациста. Взять, к примеру, вице-премьера Канады Христю Фриланд. Она родилась в городке Пис-Ривер в северной части канадской провинции Альберта. Её отец Дональд Фриланд был адвокатом с английскими и шотландскими корнями, а мать Галина Хомяк родилась в украинской семье. Дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистских украиноязычных газет "Краківські вісті" и "Холмська земля", в которых прославлялся Адольф Гитлер.
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