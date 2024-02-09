Дедушка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был офицером вермахта и ярым сторонником нацизма. Нелицеприятную страницу в истории семьи одиозной женщины-политика обнародовало издание Bild. Журналисты обратили внимание, что Бербок на мемориальных мероприятиях любит с гордостью рассказывать о своём дедушке Вальдемаре, умершем в 2016 году, об уроках, извлечённых из его военной судьбы.

Подробности о судьбе того самого дедушки пресса с удивлением обнаружила в архивах вермахта. В досье говорится, что полковник Вальдемар Бербок служил инженером в подразделении по ремонту зенитных орудий, причём он был не просто офицером, но и убеждённым сторонником нацизма. В документах о нём отзываются как о "безоговорочном национал-социалисте" и знатоке книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф".

Редакция Bild обратилась за комментарием в немецкий МИД, чтобы госпожа Бербок прояснила всплывшие факты из биографии ее "героического" предка. Там коротко заявили, что эти "документы не были известны министру".