Захарова уличила Шольца в нарушении приказа США после просмотра интервью Путина

"Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", — заявила Захарова kp.ru, комментируя реакцию на интервью со стороны Шольца и британского премьера Риши Сунака.