Захарова уличила Шольца в нарушении приказа США после просмотра интервью Путина
Захарова: Шольц, посмотрев интервью Путина Карлсону, ослушался приказа США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Maja Hitij
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц "ослушался приказов США", посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, возможно, выведет Германию из кризиса", — заявила Захарова kp.ru, комментируя реакцию на интервью со стороны Шольца и британского премьера Риши Сунака.
Кроме того, представитель МИД обратила внимание, что премьер-министры Королевства последних лет — "люди безвольные".
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Президент начал разговор с истории отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности. Позже журналист заявил, что российский лидер был с ним искренен. При этом их беседа буквально "взорвала" Сеть. За первые сутки ролик посмотрело 150 миллионов человек, а сейчас количество просмотров приближается к 200 млн.