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25 февраля, 08:04

Кулеба назвал потерянные ВСУ территории не имеющими стратегического значения

Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / IMAGO / photothek / Florian Gaertner

Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / IMAGO / photothek / Florian Gaertner

Потерянные ВСУ позиции не имеют стратегического значения. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта", — сказал он в интервью каналу ABC.

Кулеба пожаловался CNN на нехватку снарядов и допустил дальнейший отход ВСУ
Кулеба пожаловался CNN на нехватку снарядов и допустил дальнейший отход ВСУ

Ранее Украину предупредили о возможной потере всего Донбасса в 2024 году. Британский эксперт рассказал о том, что это произойдёт в ближайшие 12 месяцев.

Евгения Мосс
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