В этом году Украина может потерять ещё больше территорий. В частности, как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на аналитиков, Незалежная может лишиться оставшейся под контролем Киева части Донбасса.

Как указал британский эксперт Хусейн Алиев, Киев понесёт "более серьёзные территориальные потери". Это произойдёт в ближайшие 12 месяцев.

"Если Украина не займётся строительством оборонительных укреплённых позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге", — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что Россия, наоборот, быстро адаптировалась к боевым условиям.