Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а киевским неонацистам удастся раздавить территорию, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник.

"Два года назад ситуация в Донбассе готовилась к "ближневосточному сценарию", у Киева была надежда, что они смогут с пятикратным превосходством просто раздавить непокорный Донбасс. На горы трупов и реки крови на Западе вообще бы никак не отреагировали. У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит", — заявил дипломат.

По мнению Мирошника, западные страны называли возможность российского равнодушия к происходящему в Донбассе "хорватским сценарием". Но Москва 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию по спасению мирных жителей. А Запад всё так же продолжает говорить о "немотивированной агрессии России", заключил посол МИД.