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22 февраля, 10:51

Путин отметил отвагу добровольцев, с первых дней защищавших Донбасс от Киева

Президент России Владимир Путин отметил отвагу и мужество ополченцев, которые уже с первых дней защищали Донбасс от агрессии киевских неонацистов. Об этом глава государства заявил в приветствии к участникам IX съезда Союза добровольцев Донбасса.

"С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником
Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником

Кстати, 23 февраля Россия отметит День защитника Отечества. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер традиционно поздравит военнослужащих с этим праздником. При этом представитель Кремля не уточнил, каким именно будет формат поздравления.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Мышляева
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