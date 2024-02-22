Путин отметил отвагу добровольцев, с первых дней защищавших Донбасс от Киева

Президент России Владимир Путин отметил отвагу и мужество ополченцев, которые уже с первых дней защищали Донбасс от агрессии киевских неонацистов. Об этом глава государства заявил в приветствии к участникам IX съезда Союза добровольцев Донбасса.

"С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.