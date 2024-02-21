Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил с предстоящим Днём защитника Отечества, подчеркнув, что этот праздник давно стал народным.
"Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", — сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
Напомним, 23 февраля Россия отметит День защитника Отечества. Как ранее рассказали в Кремле, президент Владимир Путин традиционно поздравит российских военнослужащих с этим праздником.
ТАСС / Сергей Карпухин