Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил с предстоящим Днём защитника Отечества, подчеркнув, что этот праздник давно стал народным.

"Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", — сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.