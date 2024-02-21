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21 февраля, 08:54

Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил с предстоящим Днём защитника Отечества, подчеркнув, что этот праздник давно стал народным.

"Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным", — сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.

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Напомним, 23 февраля Россия отметит День защитника Отечества. Как ранее рассказали в Кремле, президент Владимир Путин традиционно поздравит российских военнослужащих с этим праздником.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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