Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сегодня, 21 февраля, на аэродроме Чкаловский. По прибытии лидера страны встретил министр обороны Сергей Шойгу, представив доклад о построении войск и готовности к проведению мероприятия.

В частности, орден Суворова получил Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации. Эта награда присуждается за успешные действия против сил противника на суше и в воздухе, за выполнение боевых задач в условиях превосходства противника по численности войск, вооружению или технике. Кроме того, орден Суворова вручают за достижение и закрепление военного успеха при сохранении боеспособности воинских частей.

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Видео © Life.ru

Орденом Жукова наградили бригаду армейской авиации за мужество и самоотверженность. Орден получают за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и в контртеррористических наступлениях. Кроме того, отдельному вертолётному полку вручили орден Кутузова за боевые операции, в результате которых были достигнуты поставленные задачи. Путин прикрепил на боевые знамёна ордена и орденские ленты.

"Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи", — сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС РФ.