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19 февраля, 09:47

Песков: Путин поздравит российских военнослужащих с 23 Февраля

Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравит российских военнослужащих с 23 Февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин это делает ежегодно. Будет поздравлять их, конечно же, и сейчас", — сказал на брифинге представитель Кремля.

При этом Песков не уточнил, каким будет формат поздравления.

Путин обратился к Западу с предложением по Украине: "Россия готова"
Путин обратился к Западу с предложением по Украине: "Россия готова"

Ранее Владимир Путин объяснил, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала на исполнение Минских соглашений. Как указал президент страны, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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