Песков: Путин поздравит российских военнослужащих с 23 Февраля

Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравит российских военнослужащих с 23 Февраля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин это делает ежегодно. Будет поздравлять их, конечно же, и сейчас", — сказал на брифинге представитель Кремля.

При этом Песков не уточнил, каким будет формат поздравления.