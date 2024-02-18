Путин обратился к Западу с предложением по Украине: "Россия готова"

Россия готова к завершению конфликта на территории Украины мирным путём, но Киев такую готовность не показывает. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине, пожалуйста, Россия готова... Если бы не позиция Запада, война прекратилась бы уже полтора года назад, но они этого не захотели. Не знаю, хотят ли сегодня", — сказал российский лидер.

По его словам, Россия была намерена найти пути мирного завершения конфликта сразу после начала военных действий, а в Стамбуле даже удалось обговорить параметры мирного договора, но власти Киева не были к этому готовы.