Илон Маск одним словом расписал суть украинского конфликта Маск согласился, что США и Европа мешают мирным переговорам по Украине 17 февраля, 07:37 Илон Маск. Обложка © Shutterstock

Американский предприниматель Илон Маск поддержал точку зрения, что украинский конфликт продолжается только из-за финансовой и военной помощи Киеву со стороны стран Запада.

Накануне информационный канал Wall Street Silver опубликовал в соцсети Х пост, где говорится, что украинское противостояние зашло в тупик, при этом цель России — вовсе не агрессия в сторону Запада, а желание оставить за собой территории с русскоговорящим населением. Автор возмущённо добавляет, что на данный момент у Киева нет собственных ресурсов продолжать конфликт, поэтому он воюет на западные деньги.

"Единственное, что мешает мирным переговорам, — это продолжающееся финансирование войны (и отмывание денег) США и Евросоюзом", — резюмируется в сообщении канала.

В комментариях к посту Маск коротко написал: "Верно". Ответ бизнесмена уже собрал более полутора тысяч лайков. Некоторые отметили, что президент РФ Владимир Путин тоже неоднократно говорил, что именно руками Запада воюет Украина. Однако нашлись и те, кто тут же назвал Маска "агентом Кремля".

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что жители США не осознают даже крошечной доли того влияния, которым располагает машина цензуры американского правительства. Так миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса. Последний сыронизировал, что демократы во власти каждый день работают над подрывом права американцев на свободу слова.

Авторы Татьяна Миссуми