"Как далеко они зайдут": Маск открыл американцам глаза на вездесущность цензуры в США

Жители США не осознают даже крошечной доли того влияния, которым располагает машина цензуры американского правительства. Об этом в соцсети X заявил бизнесмен Илон Маск.

Так миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса. Последний сыронизировал, что демократы во власти каждый день работают над подрывом права американцев на свободу слова. Маск поддержал это утверждение, напомнив, что сам становился жертвой таких атак.