"Как далеко они зайдут": Маск открыл американцам глаза на вездесущность цензуры в США
Илон Маск пожаловался на американскую машину цензуры
Жители США не осознают даже крошечной доли того влияния, которым располагает машина цензуры американского правительства. Об этом в соцсети X заявил бизнесмен Илон Маск.
Так миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса. Последний сыронизировал, что демократы во власти каждый день работают над подрывом права американцев на свободу слова. Маск поддержал это утверждение, напомнив, что сам становился жертвой таких атак.
"Как и предполагалось, мои компании и я сам подверглись безжалостным атакам в тот момент, когда цензура этой платформы была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?" — задался вопросом бизнесмен.
Ранее Маск наотрез отказался голосовать за Джо Байдена на президентских выборах. По мнению миллиардера, действующему американскому лидеру лучше пройти тест на умственные способности.
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