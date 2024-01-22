Маск решил не вставать на одни и те же грабли и отказался голосовать за Байдена

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в этот раз уже не будет голосовать за кандидатуру действующего американского лидера Джо Байдена на запланированных на осень текущего года президентских выборах в США. Об этом американский предприниматель написал в социальной сети Х.

Таким образом бизнесмен прокомментировал собственное интервью американскому телеканалу CNBC. В рамках беседы с журналистами тогда миллиардер рассказал, что на предыдущих выборах президента Соединённых Штатов, которые прошли в 2020 году, он голосовал за демократа.

"Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз", — написал Маск.