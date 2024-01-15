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15 января, 04:54

Маск выразил поддержку одному из кандидатов на пост президента США

Илон Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Вивеку Рамасвами

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск ответил на вопрос, можно ли доверять кандидату на пост главы Соединённых Штатов от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. Как заявил основатель SpaceX в социальной сети Х, этому претенденту можно доверять.

"Да", — дал Маск ответ на соответствующий вопрос.

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Ранее Лайф писал, что Маск был возмущён новостью о том, что журналист Гонсало Лира умер, находясь в заключении на Украине, имея при этом гражданство сразу двух стран: США и Чили. Предприниматель заявил, что случившаяся ситуация является полным беспределом, и обвинил администрацию действующего американского лидера Джо Байдена в том, что она "и пальцем не пошевелила", чтобы освободить журналиста.

Обложка ©

Getty Images / Antonio Masiello

Алексей Соловьёв
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