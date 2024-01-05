Маск оценил возможное вторжение в Россию, оставив смеющийся смайлик
Маск назвал плохой затеей вторжение в Россию
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что стремление вторгнуться в Россию вне зависимости от времени года всегда было плохой затеей. Об этом он написал в соцсети X.
Так он прокомментировал мем, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. На изображении Наполеон сообщает первой жене Жозефине Богарне о желании вторгнуться, после чего она спрашивает, собирается ли он это сделать летом. В ответ французский император многозначительно молчит.
"Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей", — написал Маск, поставив перед сообщением смеющийся смайлик.
А ранее Маск сделал вселяющее страх предсказание на 2024 год. Таким образом бизнесмен ответил на просьбу пользователя рассказать, на какой рассчитывать год после "четырёх лет сумасшествия".
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